Angeschlagene Verhandler

Phil Noble/REUTERS Treiber und Getriebener: Der britische Premier Boris Johnson am 9. September in Dublin, Irland

Die Dinge scheinen in Bewegung zu kommen vor den »Brexit«-Gesprächen, zu denen sich der britische Premierminister Boris Johnson am Sonntag mit dem scheidenden EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker sowie mit EU-Verhandlungsführer Michel Barnier in Luxemburg treffen will. Er sei »vorsichtig optimistisch«, dass man in den Verhandlungen nun endlich Fortschritte erzielen und sich auf einen Deal einigen könne, teilte Johnson am Freitag mit: »In groben Umrissen« beginne sich eine Lösung abzuzeichnen. Ist da was dran? Die Diskussionen verliefen mittlerweile durchaus produktiv, zitierten britische Zeitungen am Wochenende EU-Diplomaten, nachdem am Freitag Delegationen aus Brüssel und aus London zusammengekommen waren, um die Debatte voranzutreiben. Lediglich Juncker dämpfte die Stimmung. Er sei »eigentlich nicht optimistisch«, dass es gelinge, »alternative Vereinbarungen« zu dem berühmt-berüchtigten »Backstop«, der harte Grenzkontrollen innerhalb Irlands verhindern soll, zu finden, grantelte er am Sonntag im Deutschlandfunk. Nun, Bremsen ist sein Job: Es soll den Preis in die Höhe treiben.

Johnson zieht geschwächt in die Verhandlungen. Sein ursprünglicher Plan, glaubwürdig mit einem No-Deal-»Brexit« zu drohen, ist nicht aufgegangen. Der Druck wäre womöglich geeignet gewesen, die EU im Streit um den »Backstop« zum Einlenken zu zwingen: Zwar trüge Großbritannien bei einem Austritt ohne Deal ernste Schäden davon – wenngleich wohl kaum so große, wie immer wieder behauptet wird –, doch müssten auch mehrere EU-Mitglieder, vor allem Deutschland, mit heftigen Einbußen rechnen. Diese Perspektive werde Brüssel kompromissbereiter stimmen, so dachte Johnson. Das Parlament hat dies nun aber durchkreuzt, indem es den Premier noch kurz vor seiner aktuellen Zwangspause verpflichtet hat, am 19. Oktober in Brüssel um eine Fristverlängerung zu bitten, sollte bis dahin kein Deal erreicht sein.

Die Downing Street sieht sich deshalb zu Zugeständnissen gezwungen. Nicht in Frage kommt für die aktuelle Regierung ein Deal, der Großbritannien per Unterordnung unter die Handelspolitik der EU daran hindert, eigene Freihandelsverträge zu schließen; der »Backstop« in seiner aktuellen Form fiele damit aus. Johnson ist allerdings, wie Ende vergangener Woche bekannt wurde, mangels anderer Optionen offenbar bereit, die Übernahme gewisser EU-Binnenmarktregularien durch Nordirland zu akzeptieren, um das Problem mit der irisch-nordirischen Grenze zu lösen. Irlands Premierminister Leo Varadkar hat sich daraufhin für eine Debatte über Alternativen zum »Backstop« offener gezeigt. Eine Schwierigkeit liegt nun aber darin, dass mit einem solchen Deal eine Art Wirtschaftsgrenze innerhalb des Vereinigten Königreichs gezogen und Nordirland noch etwas stärker abgetrennt würde, weshalb vor allem die Abgeordneten der nordirischen DUP sowie eine unbekannte Anzahl konservativer Parlamentarier wohl nicht zustimmen werden. Johnson wäre deshalb auf diverse Unterstützer aus der Opposition angewiesen. Ob er sie haben wird, scheint ungewiss.

Der Premierminister setzt deshalb auf die ablaufende Zeit. Am 17. und 18. Oktober steht der nächste EU-Gipfel bevor; Johnson will dort die Zustimmung zu seinem Deal einholen. Dann muss das britische Parlament entscheiden. Eine Fristverlängerung über den 31. Oktober hinaus wird, so sieht es Downing Street, nicht erforderlich sein, denn es liegt ja ein Abkommen vor. Johnsons Team hat einen Plan erstellt, wie sich der erhoffte neue Vertrag in einem zehntägigen Sitzungsmarathon durch das Parlament peitschen lässt. Sperren sich die Abgeordneten, dann erfolgt der Austritt eben zum 31. Oktober ohne Deal – aus der Perspektive der Regierung zwar kein wünschenswertes Ergebnis, aber immer noch besser als eine weitere »Brexit«-Verschleppung. Das Drama hätte ein Ende.

Allerdings wäre der Plan der erste im Streit um den EU-Austritt, der aufginge. Unklar ist nicht nur, ob die Abgeordneten im britischen Parlament, die – anders als die Bevölkerung – mehrheitlich den »Brexit« ablehnen, nicht doch noch einen neuen Trick finden, um den Austritt zu verhindern. Sondern fraglich ist auch, ob die EU sich auf Johnsons Deal einlässt oder die Dinge nicht einfach weiter blockiert. Ganz so einfach ist das allerdings nicht: Die Wirtschaft verliert durch die Ungewissheit viel Geld, was mit Blick auf die drohende Rezession umso schwerer wiegt; zudem will Frankreich nicht mehr länger warten. Denn sobald London ausgetreten ist, hat Paris gemeinsam mit den südlichen EU-Staaten genug Stimmen für ein Veto gegen die deutsche Austeritätspolitik, während umgekehrt Berlin womöglich nicht mehr ausreichend Staaten für ein Veto gegen eine etwaige Abkehr von den Kürzungsdiktaten mobilisieren kann. Stimmt Frankreich aber einer erneuten Fristverlängerung für die Austrittsverhandlungen nicht zu, dann droht zum Monatsende definitiv der harte »Brexit«. Nur: Niemand kann garantieren, dass Paris sich nicht doch noch zu Zugeständnissen in Sachen Frist motivieren lässt, um anderswo Vorteile zu erlangen. In den Verhandlungen sind auch weiterhin alle Bälle in der Luft.