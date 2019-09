Der diesjährige Deutsche Kabarettpreis geht an Max Uthoff. Mit trockenem Humor führe er seinem Publikum unerbittlich die Widersprüche und Ungerechtigkeiten unseres Gesellschaftssystems vor Augen, begründete das Nürnberger Burgtheater am Freitag seine Entscheidung. Seine Programme seien »brillante Zeitdiagnosen«. Der seit 1991 von der Stadt Nürnberg und dem Nürnberger Burgtheater verliehene Preis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen der deutschen Kabarettszene und soll am 22. Dezember vergeben werden. (dpa/jW)