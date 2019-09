Luxemburg: Treffen von Juncker und Johnson

Brüssel. Der britische Premierminister Boris Johnson und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker treffen sich am Montag zu einem Arbeitsessen in Luxemburg. Dabei werde es um den für Ende Oktober geplanten »Brexit« gehen, sagte eine Sprecherin Junckers am Freitag in Brüssel. Johnson und Juncker wollten sich »auf neutralem Boden« begegnen. Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel lud für Montag nachmittag zu einer Pressekonferenz mit Johnson in seinen Amtssitz ein. Wer um das Treffen gebeten habe, wollte die Sprecherin ebenfalls nicht sagen. (dpa/jW)