Sturm steuert auf Bahamas zu

Nassau. Inmitten der Aufräumarbeiten nach dem Hurrikan »Dorian« steuert der nächste Sturm auf die Bahamas zu. Wie der US-Wetterdienst mitteilte, befand er sich am frühen Freitag morgen (Ortszeit) vor der östlichen Insel Cat Island. Im Laufe des Tages werde er in Richtung Nordwesten weiterziehen und am Sonnabend »möglicherweise als Tropensturm« auf die Insel Grand Bahama treffen. Nach Schätzungen des Roten Kreuzes hatte »Dorian« etwa 13.000 Wohnhäuser schwer beschädigt oder zerstört. 1.300 Menschen werden vermisst. Bislang sind offiziell 50 Tote bestätigt. (dpa/jW)