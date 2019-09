Marius Bosch/REUTERS

Tausende Demonstrantinnen und Demonstranten haben sich am Freitag in Sandton (Johannesburg) vor dem Börsengebäude versammelt, um gegen die Gewalt gegen Frauen in Südafrika zu protestieren. Sie forderten von der Regierung neue Gesetze, um Frauen an ihrem Arbeitsplatz, in ihrem Zuhause und in der Schule besser zu schützen. Auch Unternehmen wurden aufgerufen, diesbezügliche Initiativen zu finanzieren und zu unterstützen. In den vergangenen Wochen hatte es in den südafrikanischen Medien vermehrt Berichte über Gewalt gegen Frauen gegeben. (Xinhua/jW)