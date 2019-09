Havanna. Fünf kubanische Fußballer sollen sich nach einer 0:6-Niederlage in der nord- und mittelamerikanischen Nations League in Kanada am Sonntag abgesetzt haben, wie lokale Medien berichteten. Darunter soll sich auch Kapitän Yordan Santa Cruz befinden, der als einer der besten Fußballer des Landes gilt. (sid/jW)