Berliner Justiz bündelt Ermittlungen

Berlin. Die Staatsanwaltschaft Berlin bündelt fortan Ermittlungen bei Straftaten von »besonders gefährlichen Neonazis«, wie die Berliner Morgenpost (Onlineausgabe) am Sonntag berichtete. Wie bei Islamisten sollen Fälle im Zusammenhang mit als »rechtsextreme Gefährder« eingestuften Personen künftig in einer Abteilung bearbeitet werden. Grund für die Initiative sei, dass es in Berlin ausgeprägte extrem rechte Strukturen gebe. Nach Informationen des Blattes gehen die Behörden von einer Zahl rechter Gefährder im unteren bis mittleren zweistelligen Bereich aus. (jW)