Niederlande profitieren von nahendem »Brexit«

Amsterdam. Im vergangenen Jahr sind die Briten zum größten Investor in den Niederlanden aufgestiegen. Seit dem »Brexit«-Referendum 2016 haben sich die britischen Investitionen in den Niederlanden auf 80 Milliarden Euro vervierfacht, wie die Statistikbehörde am Montag mitteilte. Nahezu 100 Unternehmen haben bereits oder werden noch Büros dort eröffnen. Weitere 325 Firmen erwägen dies nach Angaben der für das Standortmarketing zuständigen Netherlands Foreign Investment Agency. Umgekehrt zogen niederländische Investoren im vergangenen Jahr wegen der Ungewissheit über den »Brexit« Kapital in Höhe von rund elf Milliarden Euro von der Insel ab. (Reuters/jW)