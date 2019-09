Klimaschützer fordern Aus für SUV

Frankfurt am Main. Die Autoindustrie soll nach Auffassung von Umweltschutzverbänden für den Klimaschutz auf Geländewagen verzichten. Die Hersteller müssten die Entwicklung von SUVs und allen anderen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren beenden, forderte das Bündnis »Aussteigen« am Montag in Frankfurt am Main mit Blick auf die in dieser Woche beginnende Automesse IAA. Zum Erreichen der Klimaschutzziele müsse es weniger Autos geben. (Reuters/jW)