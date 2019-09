Randale in Chemnitz: Erneut Durchsuchung

Dresden. Ein Jahr nach den rechten Ausschreitungen in Chemnitz durchsuchten Ermittler am Montag die Wohnung eines 47jährigen in der Gemeinde Lichtenau, wie das Landeskriminalamt Sachsen in Dresden mitteilte. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann wegen Verdachts des Landfriedensbruchs, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der gefährlichen Körperverletzung. Er ist den Angaben zufolge der fünfte Beschuldigte, dem eine »maßgebliche Tatbeteiligung« an den zum Teil gewalttätigen Demonstrationen Ende August 2018 nachgewiesen werden konnte. (AFP/jW)