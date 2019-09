Görlitzer Verhältnisse

(c) Copyright 2019, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag, bei der AfD-Wahlparty zur Landtagswahl in Brandenburg. 01.09.2019, Werder.

Sachsen und Brandenburg haben, um es höflich auszudrücken, komplizierte Wahlgesetze. Deren Bestimmungen für Ausgleich- und Überhangmandate können Wahlergebnisse stark verzerren. Die für die Regierungsbildung entscheidende Sitzverteilung in beiden Landtagen wird sich vermutlich erst aus dem amtlichen Endergebnis ergeben. Immerhin lag die AfD in Ostsachsen am frühen Sonntagabend zum Teil weit vor der CDU und räumte bei den Direktmandaten ab. Dennoch ist es möglich, daß zwei Parteien, CDU und Grüne, eine Koalition bilden können.

Aber unabhängig davon besagen die Wahlergebnisse vom Sonntag, dass die beiden bislang stärksten Parteien in beiden Bundesländern offenkundig nur durch taktisches Stimmverhalten vieler Wähler ihre Spitzenpositionen halten konnten. Wenn die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg trotz erheblicher Verluste wieder vorn liegen, dann gibt es dafür einen Musterfall – die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz. Am 26. Mai hatte dort der AfD-Kandidat mit mehr als 36 Prozent im ersten Wahlgang die Nase vorn. Für den zweiten Wahlgang riefen alle übrigen Parteien zur Wahl des CDU-Kandidaten auf. Er erreichte am 16. Juni 55 Prozent. Rückhalt für ihn und seine Partei lässt sich daraus nur bedingt ablesen.

Zudem handelt es sich bei der sächsischen CDU um einen Landesverband, der vor Gründung der AfD zum Teil deren Positionen vertrat und mit seiner auf einen totalitären Antikommunismus fixierten Grundlinie verantwortlich dafür war, dass die NPD es zweimal in den Landtag schaffte. Jede Koalition, die von ihr jetzt angeführt wird, hat lediglich Artihmetik zur Grundlage – Sympathien wird es in der sächsischen CDU weiterhin vor allem für die geistigen Brandstifter von Mord und Totschlag geben.

Die Verluste für SPD und Die Linke sowie das im Vergleich zu den Umfragen der vergangenen Wochen schwache Abschneiden der Grünen relativieren sich durch das Stimmverhalten à la Görlitz. Allerdings erklärt die taktische Stimmabgabe nicht alles, vor allem nicht den Absturz der Partei Die Linke: In Sachsen hat sich ihr Stimmenanteil mehr als halbiert vom Höchststand mit 23,6 Prozent im Jahr 2004, als die Proteste gegen die »Agenda 2010« von SPD und Grünen hochkochten, in Brandenburg von 28 Prozent im gleichen Jahr auf jetzt 10,3 Prozent. Da ist ein politisches Profil durch den fast unbedingten Willen zur Regierungsbeteiligung in Sachsen gründlich geschliffen worden. In Brandenburg hat Die Linke nach zehn Jahren im Kabinett Eigenes nicht vorzuweisen, es sei denn gebrochene Versprechen.

Dabei hat die soziale Situation in Ostdeutschland nach wie vor eine Spezifik. Die aber wird inzwischen faktisch allein von rechts thematisiert. Die Linke hat einen erheblichen Anteil am Aufstieg rechter Demagogen gerade im Osten.

Erneut hat die deutsche Bourgeoisie mit der AfD eine radikale Fraktion ausgegliedert und nutzt sie als ideologische und politische Speerspitz gegen die Interessen der Lohnabhängigen. Es ist ihr gelungen, ein Thema, Zuwanderung, Migration und Flucht, mit Unterstützung von Medien, aber auch von Teilen von CDU und CSU in Teilen der Wählerschaft zum alles Beherrschenden zu machen. Das lenkt von sozialen Gegensätzen und von Kriegen, an denen die Bundesrepublik teilnimmt, als Hauptfluchtursachen ab. Die Regierungssozialisten der Partei Die Linke waren außerstande, zu dieser Frage eine eigene Position zu fomulieren, an eine marxistische ist dort nicht zu denken. Das Wort »Imperialismus« ist tabu.

Allerdings ist auch festzuhalten: Es gibt nicht einen Grund, AfD zu wählen. Wer es dennoch tut, ist verantwortlich dafür, dass nun die Parteien, die schon bisher ihren Wählern mit neoliberaler Begründung das Fell über die Ohren gezogen haben, sprich »gespart« haben »bis es quietscht«, das in neuer Konstellation fortsetzen können – von CDU bis Grünen. Wer die AfD wählt, wählt den sozialen Krieg mit rechtsnationalistischer Begründung, erst recht, wenn die CDU sich bereit findet, mit ihr zu koalieren. In Sachsen bewegt sich die CDU seit 1990 darauf zu und wird nur durch die Gesamtpartei – Stichwort Exportquote - noch gehindert. Und wer AfD wählt, wählt auch den Krieg nach außen. Das garantiert das Bundeswehrnetzwerk der AfD, das nun mit einem Drei-Sterne-General, der in Hannover als Bürgermeisterkandidat antritt, bis in die oberste Kommandoebene hineinreicht. Das Papier »Streitkraft Bundeswehr« des »Arbeitskreises Verteidigung« der AfD-Bundestagsfraktion vom 27. Juni spricht Bände. Einen Unterschied zur Kriegspolitik der Bundesregierung gibt es nicht. Auf beiden Feldern, dem Krieg nach innen und dem nach außen, hätte eine Linke, die nicht nach Regierungssitzen schielt, ein Kampffeld. Aber das erfordert eine Neuaufstellung, die sie nicht will und vermutlich auch nicht mehr in Gang setzen kann.