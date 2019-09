Tote nach Taifun in Nordkorea

Soeul. Ein mächtiger Taifun hat am Samstag in Nordkorea Verwüstungen angerichtet und mehrere Personen getötet. Fünf Menschen seien ums Leben gekommen und drei verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Der Wirbelsturm verwüstete auch 46.200 Hektar Ackerland. Taifun »Lingling« hatte in der Nacht auf Samstag bereits Südkorea getroffen. (Reuters/jW)