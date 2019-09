Kommunal- und Regionalwahlen in Russland

Moskau. Am gestrigen Sonntag haben in Russland Kommunal- und Regionalwahlen stattgefunden. Die Abstimmungen in allen 85 Regionen des Landes gelten als wichtiger Stimmungstest für Präsident Wladimir Putin und die Regierungspartei Einiges Russland. 56 Millionen Wähler waren zur Stimmabgabe aufgerufen – das ist fast die Hälfte der Wahlberechtigten des Landes. Insgesamt gab es fast 6.000 Abstimmungen auf verschiedenen Ebenen. Die bedeutendsten Wahlen laufen in 16 Regionen, in denen neue Gouverneure bestimmt werden. Aussagekräftige Ergebnisse werden erst für diesen Montag erwartet. (dpa/jW)