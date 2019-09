Bolsonaro nominiert Generalstaatsanwalt

Brasília. Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat einen neuen Generalstaatsanwalt nominiert, der in Klimafragen die gleiche Linie verfolgt wie der Staatschef. »Ich habe soeben Augusto Aras nominiert«, erklärte Bolsonaro am Donnerstag (Ortszeit) in Brasília. Er habe mit Aras bereits über »den Respekt der Agrarproduzenten und auch über die Ehe zwischen der Umwelt und den Produzenten« gesprochen. (AFP/jW)