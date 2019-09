Bahamas: 30 Tote nach Hurrikan bestätigt

Nassau. Die Zahl der bestätigten Todesopfer auf den Bahamas infolge des Hurrikans »Dorian« ist auf 30 gestiegen. Das sagte Premierminister Hubert Minnis am Donnerstag (Ortszeit). Es wird jedoch erwartet, dass die Zahl noch deutlich höher liegt. »Dorian« hatte die Bahamas am Sonntag getroffen und dort fast drei Tage lang gewütet. Danach bewegte sich der Wirbelsturm in Richtung Ostküste der USA. Am Freitag wurde er auf die niedrigste Kategorie 1 herabgestuft. (AFP/dpa/jW)