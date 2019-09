Taliban greifen Provinzhauptstadt an

Kabul. Die Taliban haben erneut eine Provinzhauptstadt in Afghanistan angegriffen. Provinzräten zufolge seien in der Nacht zu Freitag Kämpfer in die westliche Stadt Farah eingedrungen. Sie hätten ein Rekrutierungszentrum der Armee besetzen können. Drohnenangriffe auf ihre Positionen in der Stadt hätten ihren Vormarsch verlangsamt. Über Opfer gebe es noch keine Berichte. In der Nacht zu Freitag überfielen Taliban zudem eine Militärbasis in der nördlichen Provinz Baghlan. Provinzräten zufolge kamen dabei zwischen sechs und 20 Soldaten ums Leben. Gefechte gibt es zudem am »Sicherheitsgürtel« rund um die Provinzhauptstadt Maidan Schar. (dpa/jW)