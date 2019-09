Putin: Austausch von Gefangenen mit Ukraine

Moskau. Russlands Staatschef Wladimir Putin hat einen baldigen umfangreichen Gefangenenaustausch mit der Ukraine angekündigt. »Wir nähern uns dem Abschluss der Verhandlungen«, sagte Putin am Donnerstag bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Der Gefangenenaustausch sei »großangelegt« und der genaue Zeitpunkt werde »bald« bekanntgegeben. Dies werde »ein großer Schritt hin zur Normalisierung« der Beziehungen zwischen Moskau und Kiew sein, fügte Putin hinzu. Es war das erste Mal, dass sich der russische Präsident in der Öffentlichkeit direkt zu einem möglichen Gefangenenaustausch mit der Ukraine äußerte. Medienberichten zufolge laufen die Planungen für den Austausch von jeweils rund 30 Gefangenen seit Wochen. (AFP/jW)