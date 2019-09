Pakistan: Abkommen mit Indien in Sicht

Islamabad. Pakistan und Indien sollen kurz vor einem Abkommen zur Eröffnung eines Grenzkorridors für Sikh-Pilger und eines neuen Grenzübergangs stehen. Islamabad hoffe auf eine Unterzeichnung eines Abkommens in den nächsten Wochen, damit der Grenzkorridor im November eröffnet werden könne, hieß es in einer Mitteilung des pakistanischen Außenministeriums am Mittwoch abend. Pakistan hatte die diplomatischen Beziehungen zu Indien erheblich eingeschränkt, nachdem Anfang August Neu-Delhi der indisch-kontrollierten Region Kaschmir den Sonderstatus entzogen hatte. Islamabad beansprucht die Region auch. (dpa/jW)