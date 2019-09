Merkel will Behörden im Osten ansiedeln

Stralsund. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für die Ansiedlung weiterer Institutionen des Bundes in Ostdeutschland ausgesprochen. »Die neuen Länder sind noch unterrepräsentiert, was Arbeitsplätze pro Kopf der Bevölkerung angeht«, sagte sie am Donnerstag beim Festakt zum 20jährigen Bestehen der Deutschen Rentenversicherung Bund am Standort Stralsund. Die Entscheidung für die Hansestadt sei auf die Föderalismuskommission zurückzuführen, die eine gerechte Verteilung der Bundesbehörden in Ost und West erreichen sollte. (dpa/jW)