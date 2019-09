Maas besucht auf Afrikareise DR Kongo

Bukavu. Bundesaußenminister Heiko Maas will weitere Hilfen für den Kampf gegen die Ebolaepidemie in der Demokratischen Republik Kongo prüfen. »Wir können der Ausbreitung des Virus nicht weiter tatenlos zusehen«, sagte er am Mittwoch in Bukavu im Osten des zentralafrikanischen Landes, wo die gefährliche Seuche seit 13 Monaten nicht in den Griff zu bekommen ist. Maas besuchte in Bukavu zudem das von dem Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege aufgebaute Krankenhaus, in dem Opfer sexualisierter Gewalt behandelt werden. In den vergangenen Jahrzehnten kamen in dem Land in mehreren Kriegen Millionen Menschen ums Leben. (dpa/jW)