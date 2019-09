Harz-CDU für Koalition mit AfD

Magdeburg. Der Harzer Kreisverband der CDU in Sachsen-Anhalt positioniert sich für eine Koalition mit der AfD auf Landesebene. Wie die Magdeburger Volksstimme (Onlineausgabe) am Dienstag berichtete, kursiere im Kreisverband ein entsprechendes Positionspapier. Gefordert werde etwa ein Einreiseverbot für Personen über 18 Jahre ohne gültige Personaldokumente oder auch der stärkere Einsatz »der Entwicklungshilfsmittel für kontrolliertes Bevölkerungswachstum«. CDU-Landeschef Holger Stahlknecht sagte dem Blatt am Montag, er »verbiete niemandem den Mund« und verbitte sich, »mir ständig den moralisierenden Zeigefinger vor die Nase zu halten, wenn jemand konservative Gedanken äußert«. (jW)