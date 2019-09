Pflegebedürftige vor allem zu Hause betreut

Wiesbaden. Im Jahr 2017 wurden in Deutschland 76 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause versorgt. Das galt für 2,59 Millionen der insgesamt 3,41 Millionen Pflegebedürftigen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. In 1,76 Millionen Fällen übernahmen demnach allein Angehörige die Pflege, hinzu kamen 830.000 Pflegebedürftige in privaten Haushalten, die teilweise oder vollständig durch ambulante Pflegedienste versorgt wurden. 820.000 Menschen wurden vollstationär in Pflegeheimen betreut. Derweil will Gesundheitsminister Jens Spahn Pflegepersonal künftig auch in Mexiko anwerben, wie sein Sprecher Hanno Kautz am Dienstag mitteilte. (dpa/AFP/jW)