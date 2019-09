Beschäftigte gegen Verkauf von Lufthansa-Catering

Frankfurt/Main. In Reaktion auf den geplanten Verkauf der Lufthansa-Cateringsparte »LSG Sky Chefs« haben am Dienstag mittag bundesweit zeitgleich Betriebsversammlungen stattgefunden. An sechs LSG-Standorten sollten Betriebsrat und die Gewerkschaft Verdi über den aktuellen Stand der Gespräche mit dem Konzern berichten. Allein in Frankfurt wurden 3.500 Beschäftigte erwartet. Die Lufthansa müsse Haupteigentümerin der LSG bleiben, verlangte Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle erneut, nur so könnten die Käufer an nachhaltige Standards gebunden werden. »LSG Sky Chefs« beschäftigt weltweit rund 35.000 Mitarbeiter, in Deutschland sind es 7.000. (dpa/jW)