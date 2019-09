Mindestens fünf Tote auf den Bahamas

Port Saint Lucie. Die Zahl der Todesopfer durch den Hurrikan »Dorian« ist auf den Bahamas auf mindestens fünf gestiegen. Zudem gebe es rund 20 Verletzte, sagte Regierungschef Hubert Minnis am Montag vor Journalisten in New Providence. Obwohl sich der Wirbelsturm leicht abschwächte, peitschte er nach Angaben von Meteorologen immer noch mit Windgeschwindigkeiten von 205 Stundenkilometern über die Inselgruppe hinweg. Minnis bezeichnete den Hurrikan als »historische Tragödie« für Inselgruppe. (AFP/jW)