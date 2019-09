Hostel mit Betriebsrat wird geschlossen

Berlin. Vor vier Jahren haben die Mitarbeiter des Wombat’s City Hostels in Berlin einen Betriebsrat gegründet. Die Geschäftsführung arbeitete dagegen und hat das Hostel nun am Samstag geschlossen. »Wie Betriebsräte von manchen Arbeitgebern regelrecht bekämpft werden, ist ein echter Skandal«, sagte der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann dem Tagesspiegel (Onlineausgabe). »Es ist bitter, dass das erste Hostel mit einem Betriebsrat so scheitert«, sagte Sebastian Riesner, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) für die Region Berlin-Brandenburg. Besser könnte ein Standort aus seiner Sicht gar nicht sein, das Hostel sei ausreichend belegt. Riesner glaubt vielmehr: Das Haus, das einem der Geschäftsführer gehört, wird nach einer Schamfrist wieder eröffnet. Ohne einen Betriebsrat. (jW)