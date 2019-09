Türkische Wirtschaft erholt sich

Ankara. Die türkische Wirtschaft ist im Frühjahr stärker als erwartet gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt legte im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 1,2 Prozent zu, wie das Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Bereits im ersten Quartal hatte die türkische Wirtschaft mit einem Zuwachs von 1,6 Prozent die Erwartungen übertroffen. Im zweiten Halbjahr 2018 war die türkische Wirtschaft in eine Rezession gerutscht. Die türkische Lira legte nach Bekanntgabe der Wachstumsdaten gegenüber allen wichtigen Währungen zu. (dpa/jW)