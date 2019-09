Sechs Tote nach Explosion in Somalia

Mogadischu. Bei einer Explosion in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind nach Polizeiangaben mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere 15 Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Montag mit. Polizisten hatten demnach einen Wagen mit drei bewaffneten Männern entdeckt, die sofort das Feuer eröffneten, bevor das mit Sprengstoff beladene Auto in die Luft flog. Die Behörden vermuten die Dschihadistenmiliz Al-Schabab hinter der Attacke. (dpa/jW)