Treibstoffkürzung in Gaza aufgehoben

Gaza-Stadt. Israel hat nach Angaben aus dem Gazastreifen die Kürzung der Lieferungen von Industriediesel für das einzige Kraftwerk in dem Küstengebiet aufgehoben. Es arbeiteten nun wieder drei von vier Turbinen in dem Kraftwerk, teilte die Stromgesellschaft in Gaza am Montag mit. Damit erhalten die rund zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen nun wieder im Schnitt 16 Stunden Strom pro Tag statt zuletzt 12 Stunden. Die israelische Behörde Cogat (Coordinator of Government Activities in the Territories) bestätigte am Montag zunächst nicht die Aufhebung der Kürzung. (dpa/jW)