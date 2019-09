Anwälte boykottieren Erdogan-Empfang

Istanbul. Zahlreiche Anwaltskammern in der Türkei haben aus Protest gegen mangelnde Unabhängigkeit der Justiz einen Empfang beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan boykottiert. »In der Türkei wurde ein Großteil der Grund- und Freiheitsrechte, allen voran die Meinungsfreiheit, vernichtet«, hieß es in einer am Montag vor dem Gericht in Ankara verlesenen Erklärung der örtlichen Anwaltskammer. Nach Angaben der Zeitung Cumhuriyet boykottierten 52 von 79 Anwaltskammern den Empfang, der jedes Jahr zur Eröffnung des Gerichtsjahrs nach der Sommerpause stattfindet. (dpa/jW)