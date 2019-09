Griechenland bringt Flüchtlinge auf Festland

Athen. Um die überfüllten Flüchtlingslager im Osten der Ägäis zu entlasten, hat die griechische Regierung am Montag damit begonnen, Hunderte Migranten aufs Festland zu bringen. Am Morgen startete von der Insel Lesbos eine Fähre mit 640 Menschen. Sie sollen nördlich von Thessaloniki untergebracht werden. Hunderte weitere sollten nachmittags folgen, wie die Regierung mitteilte. Insgesamt sollten nach Berichten des Staatsfernsehens allein am Montag 1.500 Migranten die Inseln verlassen. Auf den Inseln der Ostägäis sind zurzeit knapp 25.000 Menschen untergebracht. Die Lager der dortigen Inseln haben jedoch nur eine Aufnahmekapazität für 6.338 Menschen. (dpa/jW)