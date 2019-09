Polen und USA loben Zusammenarbeit

Warschau. US-Vizepräsident Michael Pence hat am Montag die zunehmend engen Verbindungen der Vereinigten Staaten zum NATO-Partner Polen unterstrichen. »Polen ist einer unserer wichtigsten Verbündeten und ein wichtiger Akteur in globalen Angelegenheiten geworden«, sagte Pence nach einem Treffen mit dem polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda in Warschau. Duda erklärte, er hoffe, »dass wir noch in diesem Jahr die finalen Verträge zur Erweiterung der amerikanischen Militärpräsenz unterschreiben werden, und dass die endgültige Entscheidung fällt, wo die Truppen stationiert werden sollen«. (dpa/jW)