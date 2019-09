Die Russen kommen

USA TODAY USPW/REUTERS Fühlt sich pudelwohl im Rollenfach »russischer Schurke«: Daniil Medwedew

Es ist immer wieder das gleiche bei den Majors. Verlauf und Ausgang der Damenkonkurrenz sind völlig unvorhersehrbar, das reine Chaos, und bei den Herren sorgt die Dominanz der großen drei – Djokovic, Nadal, Federer – für Ruhe und Ordnung, anders gesagt für Stillstand und Langeweile.

Die Dominanz der großen drei ist allerdings nichts weiter als eine – wenn auch ausgesprochen stabile – Fassade. Sie überdeckt die Tatsache, dass im Draw hinter Djokovic, Nadal und Federer das Chaos bei den Herren mindestens so groß ist wie bei den Damen.

Die großen drei haben in der ersten Woche auch nicht gerade herausragend gespielt. Djokovic scheint leicht verletzt zu sein, Federer in einer Art Post-Wimbledon-Phlegma zu verharren, und Nadal wurde bisher praktisch nicht gefordert. Das könnte sich am Sonntag, nach jW-Redaktionsschluss, in seinem Achtelfinale gegen einen wiedererstarkten Marin Cilic (immerhin US-Open-Sieger 2014) allerdings ändern.

Hinter den großen drei ist, wie gesagt, der Teufel los. Normalerweise ist man es ja von der Damenkonkurrenz gewohnt, dass die Nummer vier und die Nummer acht der Setzliste gleich am allerersten Turniertag ausscheiden. Genau dies unterlief aber sowohl dem grippekranken French-Open-Finalisten Dominic Thiem gegen die Nummer 87 der Weltrangliste Thomas Fabbiano als auch Stefanos Tsitsipas in einem weitaus spektakuläreren Match gegen die Nummer 43 der Weltrangliste, den 22jährigen Russen Andrej Rubljow.

Der sorgte dann auch in der Samstag nacht in seinem Drittrundenmatch gegen das personifizierte Chaos, den unberechenbaren »bösen Buben« Nick Kyrgios, zumindest zwei Sätze lang für ein Spektakel. Mit brutalen ersten Aufschlägen und schnörkellosem Grundlinienspiel hielt Rubljow gegen die noch brutaleren Aufschläge und die unbestreitbare Variabilität von Kyrgios das Match ausgeglichen und hatte in beiden Tie Breaks die deutlich besseren Nerven. Der dritte Satz war Formsache. Rubljow gewann 7:6, 7:6, 6:3. Kyrgios schimpfte und brabbelte dabei unentwegt vor sich hin. Er habe keine Lust, in New York zu sein, er wolle nach Hause, er könne nichts sehen …

Die Tür zu einem möglichen Halbfinale, dann sehr wahrscheinlich gegen Nadal, steht nun für Rubljiow weit offen. Davor wäre aber noch in einem möglichen Viertelfinale der auch nicht gerade berechenbare Gael Monfils zu überwinden, der ebenfalls in der Samstag nacht ein Auszehrungsduell gegen das 20jährige kanadische Großtalent Denis Shapovalov 6:7, 7:6, 6:4, 6:7, 6:3 überstand.

Rubljow spielt am Sonntag, nach jW-Redaktionsschluss, gegen die Nummer 24 der Setzliste, Matteo Berrettini, Monfils gegen den auf Hartplatz nie sonderlich positiv in Erscheinung getretenen Spanier Pablo Andújar. Der mit Abstand beste Spieler dieser nordamerikanischen Hartplatzsaison ist der 23jährige Russe Daniil Medwedew. Er stand noch nie im Viertelfinale eines Majors, was sich bei diesen US Open durchaus ändern könnte. Im Viertelfinale würden allerdings entweder Djokovic oder Stan Wawrinka auf ihn warten (das Ergebnis dieses Rematches des US Open Finals von 2016 stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.)

In seinem Drittrundenmatch gegen einen alten Publikumsliebling wie Feliciano López übernahm Medwedew zudem das dankbare Rollenfach des »russischen Schurken«. Nichts wäre für ihn eine größere Genugtuung, als vor einem ihn ausbuhenden Publikum zu gewinnen, sagte er, und bedankte sich freundlich für die hasserfüllte New Yorker Atmosphäre. Nebenbei bekam er nach seinem Sieg auch eine Geldstrafe in Höhe von 4.000 Dollar wegen unsportlichen Verhaltens und hörbarer obszöner Bemerkungen. Passenderweise war genau dies das Leitmotiv der ersten Woche in der Herrenkonkurrenz in New York: Die bösen schlaksigen Russen kommen! Alarmstufe rot.