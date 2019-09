United Archives/IFTN/picture alliance »Sich berühren, ohne voneinander zu wissen«: Irene Jacob und Philippe Volter in »Die zwei Leben der Veronika (1991)

Kolja, mein Sohn, sage ich, beinahe hättest du Krzysztof geheißen. Es gibt eben Dinge, die du nicht weißt. Die einfachsten Dinge zum Beispiel. Sie sind, sage ich, am schwierigsten zu begreifen. Werte. Woran du glaubst. Ungefähr hier, mein Sohn, kommt Krzysztof Kieślowski ins Spiel.

Ich glaube zum Beispiel an die magische Kristallkugel. Ich glaube an die Alchimisten des Mittelalters, die Gold in ihrer Seele anhäufen wollten, um dieses Gold der Welt zu schenken. Ungefähr so stelle ich mir Kino vor. Nur wenige Regisseure sind Alchimisten, nur wenige schaffen es, der Welt Gold zu schenken.

Die magische Kristallkugel kommt in Kieślowskis Film »Die zwei Leben der Veronika« vor. Wenn du an sie glaubst, dann glaubst du an die Heldin des Films, die auf merkwürdige Weise fühlt, dass ihr Leben mit dem Leben einer ganz anderen verbunden ist. So ein Gefühl, mein Sohn, kann Schmerz bedeuten.

Ich rede davon, sage ich, dass meine Erzählschule das Kino war und nicht die Literatur. Dass ich die Prüfungen in der Filmklasse ablegte, bei Krzysztof Kieślowski. Warum mich das Kino stärker als die Literatur prägte, wirst du fragen. Weil es die einfachsten Dinge am besten sichtbar machen kann.

So zeigte mir ausgerechnet das Kino, mein Sohn, die Existenz der Seele. Und es zeigte sie mir konkret, so konkret solche Dinge zu zeigen sind. Das war die erste Lektion meiner Erzählschule: konkret werden, um die Seele zu zeigen. Nichts Einfaches, sage ich, mein Sohn.

Ich bin 14 oder 15 Jahre alt, meine Eltern schlafen, auf dem Fernseher im Wohnzimmer läuft der erste »Dekalog«-Film von Krzysztof Kieślowski. Ich rutschte, sage ich, in meine Erzählschule hinein. Ich stolperte in mein erzählerisches Glück. Bis ich alle zehn »Dekalog«-Filme gesehen hatte.

Die zehn Gebote der Bibel, von einem polnischen Regisseur in kommunistischen Zeiten verfilmt. Wobei das Faszinierende für mich Kieślowskis Übertragung der zehn Gebote auf den polnischen Alltag war. Mein Weltbild, bisher von den großen Geschichten bestimmt, war nun umgestellt auf Ökologie: eine kleine Umwelt.

Die Erzählschule begann mit konzentriertem Sehen, das die Hauptübung der Filmklasse bei Krzysztof Kieślowski war. Ich hatte inzwischen alle zehn »Dekalog«-Filme auf VHS-Kassetten aufgezeichnet und schaute mir diese wieder und wieder an. Ich blickte, sage ich, durch die magische Kristallkugel.

Deshalb hättest du, mein Sohn, beinahe Krzysztof geheißen. Weil ich ohne die Erzählschule den Glauben verloren hätte. Zumindest hätte ich nicht so schnell meine Seele gefunden, was auch nicht wenig ist. Und plötzlich war das Polen der 80er Jahre, das Kieślowski in seinem »Dekalog« zeigte, nicht weit vom Unterfranken der 90er Jahre entfernt.

Kieślowskis Filme, das merkte ich erst nach den Prüfungen, beim Sehen der »Drei Farben«-Trilogie und von »Die zwei Leben der Veronika«, funktionieren universell. Sie stellen den Menschen in den Vordergrund und opfern ihn nicht für eine vorgeschobene Handlung. Sie handeln von der einfachsten Frage, die die schwierigste ist.

Woran glaubst du? Das ist unser Geheimnis, mein Sohn, das Gold in unserer Seele. Das Wertvollste, was wir besitzen. Es zeigt sich im Verborgenen, in einer kleinen Umwelt, in einem kurzen Moment, den nur ein Alchimist wie Kieślowski einfangen kann. Glauben kannst du viel, sage ich, aber es wird sich zeigen müssen.

Oder du kannst das Gold in deiner Seele zu Blei machen. Die in der magischen Kristallkugel schlummernden Erinnerungen aufbrauchen. Aber was bleibt dann von dir übrig? Kieślowski zeigt Figuren, sage ich, die sich menschlich verhalten. So oder so. Aber niemals sind sie um ihre Werte verlegen.

Dass wir uns überhaupt die Frage stellen können, woran wir glauben, ist unsere Freiheit. Nichts anderes zeigen die Filme Krzysztof Kieślowskis. Das süße Reich der Freiheit ist mit Blei beschwert, wir müssen Alchimisten sein, um Gold daraus zu fördern. Gold, das uns das Tor zum Himmel öffnet. Welche Aufgabe für einen Menschen!

So war meine Erzählschule auch die Schule einer Reifung. Und nur in diesem Spannungsfeld lässt sich Kunst überhaupt erlernen, mein Sohn, wenn man sie nicht schon als überbordende Auffassungsgabe in sich trägt. Aber wer von uns ist Mozart oder Kieślowski? Ich träumte davon, mir selbst eine magische Kristallkugel zu bauen.

Warum du doch nicht Krzysztof heißt, wirst du fragen. Die Antwort, mein Sohn, ist ein kleiner Moment. Jeder kleine Moment von großer Bedeutsamkeit, sage ich, ist ein Film von Krzysztof Kieślowski. Ein ungedrehter Film von Krzysztof Kieślowski, den wir mit seinen Augen sehen.

Es war in Japan, als ich über deinen Namen nachdachte. Ich hatte in dem Zimmer, in dem ich schrieb, mit dem Blick über die endlosen Vororthäuser von Nagoya, an gar nichts denken wollen. Da tauchte plötzlich dein Name auf. Ich glaube, mein Sohn, es war im Aufgehen der Morgensonne.

Ich müsste das alles verfilmen. Die winzigen Details hinzufügen, die Stimmung. Die kleinen Momente, die mir entfallen sind, die nur eine kluge Kamera einfangen kann. Alles in der Kulisse eines japanischen Vorortes gehalten. Krzysztof Kieślowski, mein Sohn, hätte es verfilmen müssen.

Jene VHS-Kassetten mit Krzysztof Kieślowskis Filmen stehen immer noch in meinem Elternhaus, neben den alten Spielsachen. Sie sind die letzten Reste meiner Kindheit. Danach, mein Sohn, kam der Schritt ins Freie. Der Blick durch die magische Kristallkugel wurde größer, wechselhafter.

Man kann die Erzählschule nur einmal besuchen. Was würden mir die VHS-Kassetten mit Kieślowskis Filmen heute bedeuten? Damals lehrten sie mich Geduld und Konkretheit. Beide zusammen ergeben eine einfache, wirksame Mischung: Poesie. Ich war auf der Suche nach Poesie, mein Sohn, Kieślowski verlieh sie mir.

Woran man glaubt, das ist die Frage aller Fragen, der heilige Gral, sage ich. Er ist so verborgen wie die Wege der Menschen in Kieślowskis »Dekalog«, die sich berühren, ohne voneinander zu wissen. Sie ahnen voneinander. Aber sie wissen nicht, dass sie alle mit dieser Frage ringen. Nur der Erzähler, mein Sohn, weiß es.

Denn das, mein Sohn, woran du glaubst, wird dein Schicksal werden. So einfach ist das. Es wird dich durch die magische Kristallkugel betrachten. Jene magische Kristallkugel, durch die die Heldin in »Die zwei Leben der Veronika« ihre Umwelt betrachtet. Du brauchst ihren Blick, sage ich, um zu wissen, wer du bist.

Ich sehe Kieślowski, der sich durch seine große Brille blickend fragt, ob das Abendland noch zu retten ist. Ob wir lernen, das, woran wir zerbrechen könnten, als unseren höchsten Wert zu begreifen. Ich sehe die Skepsis in seinem Blick. Und ich sehe den Glauben, mein Sohn. Erst wenn dieser Glaube verloren ist, sage ich, ist alles schwarz.