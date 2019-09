Bratislava-Petrzalka. Die »Katze mit dem Tennisracket«, ein Labyrinth und eine Gedenkstätte

Petr Josek Snr/REUTERS Plattenbauten, Badeseen und eine Pferderennbahn: Bratislava-Petrzalka

Die Slowakische Republik erstreckt sich – stromabwärts gesehen – zweihundert Kilometer am linken Donaufer, von der Mündung der Morava/March bei Devin/Theben bis zur Mündung der Ipoly/Eipel beim ungarischen Grenzstädtchen Szob. Es gibt aber auch am rechten Donauufer einen rund dreißig Kilometer langen und fünf Kilometer breiten Streifen einstigen Aulands, der die Grenze zu Österreich und Ungarn bildet. In diesem Stadtteil Bratislavas, der nun von hohen Plattenbauten, Badeseen und einer Pferderennbahn geschmückt wird, befinde sich auch ein Tenniscamp, in dem auch er, Groll, vor Jahrzehnten das Racket geschwungen habe.

»Es war im Jahr 1988, als der sagenumwobene Tenniscrack Miloslav Mecir Olympiasieger wurde und es bis zur Nummer vier der Welt brachte. Aufgrund seines Ballgefühls und seiner geschmeidigen Bewegungen verpasste man ihm den Spitznamen ›die Katze‹. Die Plätze, auf denen Mecir und ich trainierten, waren staubig, ja verwahrlost, und hätten in Österreich nicht einmal in der untersten Liga eine Zulassung bekommen. Die slowakischen Spieler aber, auch jene, die wie ich im Rollstuhl saßen, waren dafür fünfmal besser als die damalige österreichische Tenniselite.«

Herr Groll und der Dozent waren auf einer Ermittlungsfahrt in die Südslowakei und Nordungarn unterwegs, Groll hatte einen Bericht des Europäischen Parlaments über die dramatische Aussonderung behinderter Menschen in den beiden Staaten gelesen und wollte sich selbst ein Bild von der Lage machen. Sein Begleiter wollte die Gelegenheit nutzen, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Progress der beiden Landstriche zu studieren. Obwohl Groll schon des öfteren den modernen Stadtteil Bratislavas durchquert hatte, um die staugeplagte Autobahn bei Nickelsdorf zu vermeiden, war es doch jedes Mal ein Glücksspiel gewesen, den über hunderttausend Einwohner umfassenden Ortsteil zu durchqueren, ohne auf Stadtautobahnen abgelenkt zu werden. Auch dieses Mal war er guter Dinge, die Durchfahrt nach Ungarn zu schaffen, doch es zeigte sich, dass die rege Bautätigkeit, die eine Wirtschaftsuniversität und ein modernes Krankenhaus in den Stadtteil gebracht hatten, Groll in ein Labyrinth von Baustellen und Umleitungen führte. Immer wieder suchte er neue Wege, reversierte am Ende von Sackgassen oder befragte Passanten, die freundlich antworteten, deren Hinweise das Labyrinth aber nur noch größer erscheinen ließen.

»An Miloslav Mecir, der so wie ich im Plattenbauviertel von Petrzalka trainierte, war nicht nur die Art des Spiels bemerkenswert, auch seine Interviews genossen Kultstatus. Fragte man ihn vor einem Spiel gegen einen Spitzenmann der damaligen Zeit nach seinen Chancen, erklärte er seine Vorliebe für das Forellenfischen, und wollte man wissen, wie er sich nach einem Erfolg fühle, meinte er nur, eine Runde Schwimmen im Badeteich mache ihn glücklicher.«

Der Dozent nickte, wirkte aber abwesend. Er habe gelesen, dass während der Naziherrschaft in Engerau, wie der Ortsteil damals offiziell hieß, ein Sammellager ungarischer Juden eingerichtet wurde, die ins KZ Mauthausen verbracht werden sollten. Mehrere hundert Häftlinge seien gegen Ende des Krieges erschossen worden oder seien verhungert. Nach der Befreiung seien in Wien »Engerauer Prozesse« geführt worden, die mit dem Todesurteil für einige Verantwortliche endeten.

»Die Urteile wurden vollstreckt«, fuhr der Dozent fort. »Die österreichischen Historiker Claudia Kuretsidis-Haider, Hans Hautmann, Winfried Garscha und das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands halten und hielten mit jährlichen Veranstaltungen und Reisen die Erinnerung an die Verbrechen wach.«

Schließlich äußerte der Dozent den Wunsch, das Denkmal am Ort des einstigen Lagers zu besuchen. Ob Groll das einrichten könne?

Vor einem neuen Hochhausriegel und von einer Anlage in Flachbau abgelenkt, verlor Groll gänzlich die Orientierung, und als er sicher war, wieder nach Österreich zurückgeleitet zu werden, waren sie auf der Auffahrt zur Hafenbrücke Richtung Trnava und landeten in einem Stau. »Im Hintergrund sehen Sie die Raffinerie Slovnaft, die im Besitz des privatisierten ungarischen Erdölkonzerns MOL steht«, sagte Groll, um den Dozenten aufzuheitern. »Die teilprivatisierte österreichische OMV lieferte sich vor nicht langer Zeit eine hässliche Übernahmeschlacht für die slowakische Raffinerie mit der MOL – und verlor.«

Der Dozent schwieg. Er hatte nur Augen für die Kräne und Schiffe des Donauhafens.