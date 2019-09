Angst vor harter Landung

Piroschka van de Wouw/REUTERES Sollte Großbritannien aus der EU austreten, könnte bald weniger Betrieb im Hafen von Rotterdam sein

Niederländische Unternehmen werden den Unterschied zwischen einem »No-Deal-Brexit« und einem geregelten Austritt Großbritanniens aus der EU deutlich stärker spüren als die Betriebe in den meisten anderen Ländern der Union. Das geht aus einer aktuellen Studie hervor, die das staatliche »Planbureau voor de Leefomgeving« (PBL) in Auftrag gegeben hat.

Der Unterschied liegt nach Meinung der fünf Wirtschaftswissenschaftler, die an der Studie mitgewirkt haben, daran, dass niederländische Unternehmen stärker vom internationalen Geschäft abhängig sind als die anderer EU-Staaten. »Der Effekt von Einfuhrzöllen und anderen Handelshindernissen ist dadurch in den Niederlanden größer als anderswo«, hieß es in der Tageszeitung Het Parool am vergangenen Mittwoch.

Die Auswirkungen werden aber je Wirtschaftszweig höchst unterschiedlich sein. »Einige Branchen wie die Lebensmittelindustrie, die Landwirtschaft, Chemie und der Handel werden im Durchschnitt viele Probleme mit der Erhöhung der Kosten bekommen«, heißt es in der Studie. Je mehr Einzelheiten in einem Vertrag geklärt seien, um so besser für sie. »Andere Sektoren wie finanzielle Dienstleistungen, Telekommunikation und die Reisebranche stärken ihre Position.«

Die Gemeinde Amsterdam profitiert hingegen schon jetzt von der Angst vor dem No-Deal-»Brexit«. Seit dem britischen Referendum im Juni 2016 haben sich ungefähr hundert Betriebe in den Niederlanden angesiedelt, die vorher auf der Insel tätig waren. Alleine in diesem Jahr seien es 38 Firmen gewesen. Drei Viertel aller Unternehmen, die in die Niederlande umgezogen sind, haben die Hauptstadt als Standort gewählt, berichtete Het Parool am 26. August.

Die Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) steht nach eigenen Angaben im Moment mit weiteren 325 ausländischen Firmen in Kontakt, die einen Umzug in die Niederlande erwägen. »Viele Betriebe warten auf Klarheit darüber, wie der Brexit aussieht und was er für sie bedeutet«, zitierte Het Parool Jeroen Nijland von der NFIA. »Wir bemerken aber, dass mehr Firmen Kontakt zu uns aufnehmen, jetzt, wo die Möglichkeit eines No-De al-Brexit zunimmt.«

In der Region um Amsterdam entstanden auf diese Weise bereits 3.500 neue Arbeitsplätze. Allerdings nicht nur durch Neuansiedlungen, sondern auch, weil 15 britische Firmen, die bereits länger in den Niederlanden sind, ihre Belegschaft vergrößert haben. Laut NFIA erwirtschaften die Neuankömmlinge Hunderte Millionen Euro Umsatz.

Die Mehrheit der Übersiedler stammt aus der Finanzbranche. Daneben wurden noch IT-Firmen, Medienbetriebe, Werbeagenturen und Logistikunternehmen aufgezählt. Um mehr medizinische Firmen anzulocken, hat die Stadt 1,5 Millionen Euro für Abwerbemaßnahmen bereitgestellt. Allerdings sei Amsterdam nicht die erste Adresse in Europa. Der Finanzsektor orientiere sich nach Frankfurt am Main und nach Dublin. Multinationale Konzerne liebäugelten mit Paris.

Für Deutschland und Tschechien mache es nach Ansicht der vom PBL beauftragten Wissenschaftler im Gegensatz zu den Niederlanden kaum einen Unterschied, wie der »Brexit« am Ende vonstatten gehe. Weil ihre Volkswirtschaften am engsten mit Großbritannien verwoben sind, würden sie in jedem Fall hart getroffen.