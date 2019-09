Clan schafft »Gründe«

Caroline Seidel/dpa Polizeieinsatz gegen »Ende Gelände« in Düren (28.10.2018)

Über den Innenminister von Nordrhein-Westfalen ist bekannt, dass er auch mal Hunderte Polizisten in einem von ärmeren Menschen bewohnten Stadtteil einer Ruhrgebietsstadt aufmarschieren lässt, um 27 Kilogramm unversteuerten Shisha-Tabak zu beschlagnahmen. Aber er kann mehr – sogar wahre Wunder vollbringen. Er hat es zum Beispiel geschafft, am 10. August 2018 ein Gutachten in Auftrag zu geben, das bereits am 9. August fertig war. Und das kam so: Am 2. Juli hatte RWE die Räumung des Hambacher Forstes beantragt. Am 1. August lehnten dies die zuständigen kommunalen Ordnungsbehörden ab. Nun trat die Landesregierung auf den Plan. Innenminister Herbert Reul (CDU) ist auf ein Gutachten erpicht, das nur den einen Zweck haben soll: die rechtlichen Möglichkeiten durchzuspielen, damit RWE freie Bahn bekommt für die am 1. Oktober beginnende Rodungssaison. Die Zeit drängte also.

Gründe zu finden war dabei gar nicht so einfach: Von »Straftatenverhütung« riet der Gutachter ab, es sei »nicht frei von Zweifeln«, dass es sich bei den Besetzern um »kriminelle, kriminologische, gefährdete oder gefährliche Milieus handelt«. Ebenfalls nicht in Frage kam der Grund »polizeiliche Vollzugshilfe«, da sie »auf Eil- und Notfälle beschränkt« ist. »Aufenthaltsverbote« waren auch nicht möglich, da sie »unterhalb der Schwelle zur Straftat (…) nicht eingesetzt werden« dürfen.

Als »besonders scharfes Schwert« wurde hingegen das Baurecht angesehen, »um die Besetzung und die Besetzungsinfrastruktur im Hambacher Forst (sonder)ordnungsbehördlich zu beenden«. Der Clan aus RWE und Landesregierung hielt zusammen – das Bauministerium gab am 31. August 2018 ein weiteres Gutachten in Auftrag, wie das Baurecht zur Räumung genutzt werden kann. Bereits Tage zuvor war bei einer Begehung des Waldes offensichtlich Material für dieses Papier gesammelt worden.

So konstruierte der Clan dann eine Begründung für die Räumung. Natürlich konnte er das nicht offen kommunizieren. Mit dem Wunsch von RWE sollte sie natürlich nichts zu tun haben. Mit der Räumung bzw. Rodung auch nicht. Es ging um den »Schutz der Besetzer«. Innenminister Reul am 23. September: Da sei »Gefahr im Verzug. Das sind lebensgefährliche Situationen. Und der Staat hat dafür zu sorgen, dass diese gefährlichen Situationen beseitigt werden. Nur darum geht's.«

Vergessen wir nicht: Es war der größte Polizeieinsatz in der Geschichte von NRW. Kosten in Millionenhöhe, bis zu 3.000 beteiligte Polizisten, ein toter Journalist, und alles nur unter einem Vorwand und für RWE. Wissenschaftlich nennen wir das »staatsmonopolistischen Kapitalismus«, umgangssprachlich sagt man wohl eher »Clan-Kriminalität«. Übrigens: Die Gutachten wurden ein Jahr unter Verschluss gehalten, der Wortlaut der Auftragsvergabe liegt immer noch im dunkeln.