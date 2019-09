Mehr als 60 Gefangene im Jemen getötet

Sanaa. Bei einem Luftangriff im Südwesten des Jemens sind nach Angaben der Ansarollah mindestens 60 Menschen getötet worden, die von ihnen gefangengehalten wurden. Weitere 50 Personen seien verletzt worden, als Kampfflugzeuge ein Gebäude in der Provinz Dhamar bombardierten, das von den im Westen meist als »Huthis« bezeichneten Milizionären als Gefängnis genutzt wurde, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Sonntag dem Fernsehsender Al-Masira. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die Krieg gegen den Jemen führt, bestätigte einen Angriff in Dhamar. (dpa/jW)