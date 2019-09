Mehrfachmord: Schutz für Patienten gefordert

Saarbrücken. Angesichts der Ermittlungen gegen einen Krankenpfleger wegen fünffachen Mordes und zweifachen Mordversuchs im Saarland haben Patientenschützer weitreichende Konsequenzen verlangt. »Es wird Zeit, dass in allen Ländern endlich Schwerpunktstaatsanwaltschaften und zentrale Ermittlungsgruppen für Delikte in Pflege und Medizin eingerichtet werden«, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch , am Sonnabend zu dpa.

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hatte am Freitag von Ermittlungen gegen einen 27jährigen berichtet. Er soll Patienten nicht verordnete Notfallmedikamente gegeben haben, um sie in Lebensgefahr zu bringen. Anschließend habe er versucht, sie zu reanimieren. Der Fall weckt Erinnerungen an die Mordserie des Krankenpflegers Niels Högel. Das Landgericht Oldenburg hatte ihn am 6. Juni wegen 85fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. (dpa/jW)