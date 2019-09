CSU startet Social-Media-Show

Berlin. Als Reaktion auf den Erfolg des Youtube-Stars Rezo, der vor der EU-Wahl die Parteien der großen Koalition aufs Korn nahm, hat die CSU-Fraktion im Bundestag ihre eigene ­Social-Media-Show gestartet. Am Samstag ging die erste Folge von »CSYou« online. Moderator Armin Petschner, 30jähriger Social-Media-Chef der CSU-Landesgruppe in Berlin, präsentierte als »Aufreger der Woche« die Fahrt der jungen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg nach New York an Bord einer »Millionen-Yacht«. In der Rubrik »Klartext« kritisierte Petschner die »Unteilbar«-Demonstration in Dresden am vergangenen Wochenende, weil Deutschlandflaggen dort nicht erwünscht waren, aber »Antifa- und DDR-Symbole« gegeben. (AFP/jW)