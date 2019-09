Weiterer privater Konzern im Fernverkehr

Frankfurt am Main. Im Fernverkehr will ein weiterer privater Betreiber mitmischen: Das Unternehmen »Rheinjet« aus Meerbusch bei Düsseldorf will vom 8. November an eine Zugverbindung zwischen Stuttgart, München und Frankfurt anbieten. Ein Zug soll die drei Städte alle zwei Wochen freitags nacheinander anfahren, sagte »Rheinjet«-Geschäftsführer Martin Michael laut dpa-Meldung vom Sonnabend. Nach »Flixtrain« ist »Rheinjet« der zweite private Konzern, der mit Fernzügen Geld verdienen will. (dpa/jW)