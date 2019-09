Antikriegstag

Claudia Schröppel Kundgebung am Sonntag auf dem Rathausplatz in Augsburg

In zahlreichen Städten der Bundesrepublik und weltweit ist am Sonntag an den 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen erinnert worden. An Demonstrationen und Kundgebungen aus Anlass des Internationalen Antikriegs- bzw. Weltfriedenstages beteiligten sich Tausende Menschen. Aktionen gab es unter anderem in Berlin, Stuttgart, Hamburg und Augsburg (Foto). Der DGB hatte in einem Aufruf zum 1. September zum »Kampf gegen Faschismus, nationalistische Kriegstreiberei und besinnungsloses Wettrüsten« aufgerufen. (jW)