»Die Debatten sind stark von Angst geprägt«

Paul Zinken/dpa Polizeieinsatz gegen mutmaßlich kriminelle arabische Großfamilien in Berlin-Neukölln (Archivbild, 2018)

Sie sitzen für die Partei Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus. Ihr Büro haben Sie in Nord-Neukölln – ein Stadtteil, der jahrelang als »Problembezirk« tituliert wurde. Fühlen Sie sich dort sicher?

Auf jeden Fall. Ich wohne mit meiner Familie direkt im Kiez und habe hier ein schönes Leben.

Der Begriff »Sicherheit« hat zur Zeit Hochkonjunktur. Rechte Parteien schreiben ihn sich auf die Fahnen und setzen auf klassische »Law and Order«-Maßnahmen, linke Parteien betonen dagegen die Notwendigkeit »sozialer Sicherheit«. Wie begegnet Ihnen der Begriff in Ihrer politischen Arbeit?

Ich bekomme vor allem mit, wie stark die Debatten von Angst geprägt sind. Kriminalität bereitet vielen in der Gesellschaft Sorge. Das liegt auch daran, dass diese Emotionen gezielt politisch befeuert werden. Daran sind übrigens nicht nur rechte oder extrem rechte Parteien beteiligt, sondern in Teilen auch die Sozialdemokratie. Wie in anderen Bundesländern wird in Berlin über verschärfte Polizeigesetze diskutiert. Bei uns betrifft dies das Allgemeine Sicherheits- und Ordnungsgesetz, kurz ASOG. Aus den Reihen der Berliner SPD kommen immer wieder Forderungen nach mehr Befugnissen für die Polizei und damit verbundenen Grundrechtseingriffen.

Wird durch solche Maßnahmen nicht mehr Sicherheit geschaffen?

Das ist nicht der Fall. Wer solche Instrumente befürwortet, will in erster Linie nach außen signalisieren, dass überhaupt etwas getan wird. Zielführender wäre es, bestimmte Behörden wie Polizei oder Staatsanwaltschaften besser auszustatten. Darüber können wir gerne reden. Videoüberwachung, elektronische Fußfesseln oder der »finale Rettungsschuss« von Polizisten gaukeln dagegen Sicherheit nur vor.

Viel geredet wird derzeit auch über explodierende Mieten und Wohnungsnot. Gibt es eine Verbindung zwischen den Themen Verdrängung und Sicherheitspolitik?

Viele der Maßnahmen haben einen verdrängenden Effekt. Wenn öffentliche Plätze mit Videokameras überwacht werden, halten sich bestimmte Personengruppe dort nach kurzer Zeit nicht mehr auf. Ähnlich verhält es sich, wenn die Berliner Polizei anlasslos Menschen kontrolliert. Es wurden »kriminalitätsbelastete Orte« definiert, von denen einige auch in Neukölln liegen, an denen Polizisten mehr Befugnisse haben. Das führt am Ende zu »Racial Profiling« und müsste aus Sicht meiner Partei sofort abgeschafft werden. Am Ende wollen sich bestimmte Menschen an solchen Ecken nicht mehr aufhalten, geschweige denn dort wohnen.

Seit vergangenem Jahr läuft ein Projekt mit dem Titel »Sicherheitsanalysen und -vernetzung für Stadtquartiere im Wandel«. Dabei geht es nach eigener Darstellung darum, in von Migration geprägten Stadtgebieten zu einer »Stärkung der Sicherheit« beizutragen. Im Fokus stehen Bezirke in Berlin, Dresden und Essen. Ein Partner des vom Bundesforschungsministerium geförderten Projektes ist die Deutsche Hochschule der Polizei in Münster. Ist diese Perspektive im negativen Sinne beispielgebend?

Die Verknüpfung von Zuwanderung mit Sicherheitsrisiken ist problematisch. Wenn die Bevölkerung in den betroffenen Quartieren mit suggestiven Fragebögen konfrontiert wird, können leicht verfälschte Antworten die Folge sein. Die Gefahr besteht, dass das Forschungsprojekt am Ende Handlungsempfehlungen wie verstärkte Videoüberwachung in öffentlichen Räumen ausspricht. Das wäre fatal. Denn dadurch würden die Menschen getroffen, denen es im wahrsten Sinne an Sicherheit fehlt – etwa weil sie wegen eines unklaren Aufenthaltsstatus oder prekärer Lebensverhältnisse nicht wissen, wie lange sie noch in ihrem Kiez bleiben können.

Was ließe sich dem entgegenhalten?

Wir müssen zu einer rationalen Diskussion zurückkommen und prüfen, welche Instrumente welchen Effekt haben. Es braucht einen anderen Sicherheitsbegriff: Wir müssen über Verdrängung, Diskriminierung, sozialen Abstieg reden. Das betrifft die Menschen in ihrem Zusammenleben viel direkter. Maßnahmen wie der Mietendeckel oder eine wirksame Absicherung gegen Kinderarmut wären deutliche bessere Investitionen in Sicherheit als die in den Repressionsapparat.