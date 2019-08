Sparkasse und Volksbank vereinen Filialen

Frankfurt am Main. Zum ersten Mal in Deutschland legen Sparkassen und Volksbanken Filialen zusammen. Rund 50 Ableger der Taunus-Sparkasse und der Frankfurter Volksbank sollen künftig unter dem Namen »Finanzpunkt« gemeinsam betrieben werden, wie mehrere mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag sagten. Die Kunden der »Finanzpunkte« werden an vier Tagen pro Woche wechselweise von Mitarbeitern der Sparkasse und der Volksbank bedient. (Reuters/jW)