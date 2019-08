Hongkong: Merics-Institut macht Stimmung

Berlin. Eine Eskalation der Lage in Hongkong droht aus Sicht des »Mercator Institut for China Studies« (Merics) den geplanten Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Beijing am 5. September in Frage zu stellen. Es sei »damit zu rechnen, dass Proteste möglicherweise noch gewalttätiger niedergeschlagen werden, als es vielleicht in der Vergangenheit schon der Fall war«, behauptete der Vizedirektor des Merics, Mikko Huotari, am Freitag in Berlin. Er war nach eigenen Angaben jüngst im Kanzleramt. Dort würde auch über eine »gewisse Art von Bruch in den bilateralen Beziehungen« nachgedacht, so seine Einschätzung. (Reuters/jW)