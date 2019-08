CSU: Absage an Billigflug-Strafsteuer

München/Berlin. Nur wenige Stunden nach Bekanntwerden hat die CSU-Spitze den Vorschlag ihrer Landesgruppe im Bundestag für eine Strafsteuer auf Billigflüge in Europa wieder einkassiert. »Dies ist kein abgestimmter Vorschlag der CSU. Generell gilt: Die CSU ist eine Steuersenkungs- und keine Steuererhöhungspartei«, sagte Generalsekretär Markus Blume am Freitag der Deutschen Presseagentur in München. Blume reagierte damit auf einen Bericht von Bild, wonach die CSU-Landesgruppe eine »Kampfpreissteuer« auf Billigflüge innerhalb Europas für weniger als 50 Euro fordere. (dpa/jW)