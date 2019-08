Kassel vergibt Preis im Gedenken an NSU-Opfer

Kassel. Die Stadt Kassel will 2020 erstmals den mit 3.000 Euro dotierten Preis »Kasseler Demokratieimpuls« im Gedenken an die Opfer des »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) vergeben. Gewürdigt werden sollen damit wissenschaftliche und journalistische Arbeiten, die sich mit der Ideologie von extremen Rechten, Islamfeindlichkeit und Antisemitismus auseinandersetzen. »Die Opfer rechtsextremistischer Gewalttaten, unter ihnen der Kasseler Bürger Halit Yozgat und Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke, mahnen uns, konsequent gegen jede Form von Menschenfeindlichkeit vorzugehen und wachsam zu sein«, sagte Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) am Freitag. (dpa/jW)