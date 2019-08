AfDler verliert Vorsitz von Enquete-Kommission

Magdeburg. Der AfD-Politiker Daniel Roi ist als Vorsitzender der Enquetekommission »Linksextremismus« des Landtags in Sachsen-Anhalt von den Regierungsfraktionen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit Hilfe der Linken abberufen worden. Die Abgeordneten stimmten am Donnerstag mit 63 Ja- zu 23 Neinstimmen dafür. Vor einigen Wochen wurde ein zehn Jahre altes Foto von Roi publik, das ihn in einem Neonaziaufmarsch in Dresden zeigt. Er sagte, er habe damals in Vorbereitung auf sein Politikstudium teilgenommen. »Ich stehe dazu«, sagte Roi im Landtag, der weiterhin Mitglied der Kommission bleiben will. Seine Fraktion hatte bereits angekündigt, ihren Abgeordneten Mario Lehmann als neuen Vorsitzenden zu berufen. (dpa/jW)