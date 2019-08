Dylan Martinez/REUTERS Müde, ausgepowert, überlastet? – Son Heung Min, Profi bei Tottenham Hotspur und Nationalspieler Südkoreas, absolvierte voriges Jahr 78 Spiele

Mehr Wachstum, mehr Leistung, mehr Geld. Das beschreibt nicht nur die Handlungsmaxime der Wirtschaft, sondern auch die des Profifußballs. Ein wirklicher Unterschied besteht zwischen diesen beiden Bereichen schon lange nicht mehr.

Auf der Jagd nach der Steigerung von Profit wurde im Profibereich der Männer die Zahl der Spiele pro Jahr ständig erhöht. Die Welt verlangt nach immer mehr Fußball. Und bekommt, was sie will. Eine bedenkliche Entwicklung, wird auch im Anfang des Monats veröffentlichten Report der weltweit aktiven Vertretung der Fußballprofis Fifpro zum Thema »Überbelastung« befunden.

Beim Ausquetschen der Fußballer leiden natürlich vor allem die Spieler. »Es gibt immer mehr und mehr Wettbewerbe und Spiele, und mehr mentalen wie körperlichen Stress für die Spieler«, sagt etwa Portugals Nationaltorhüter Rui Patrício. Auch Trainer wie Pep Guardiola sehen in der stetig steigenden Zahl von Spielen ein großes Problem für ihre Spieler: »Es ist ein verrückter Terminplan, und es wird unseren Spielern sehr schaden. Wir können so nicht mehr lange weiter machen (…) Sie müssen atmen und sich erholen, um besser in Wettbewerben zu performen. Sie brauchen Erholung!«

Der Bericht von Fifpro fordert genau das. Bei Beibehaltung des jetzigen Pensums drohen den Spielern mehr Verletzungen, was sich letztlich negativ auf die Länge ihrer Karriere auswirken wird. Auch die Leistung leidet zunehmend unter der Überbelastung. Etwas, das eigentlich nicht im Interesse der Vereine liegen kann.

Das Produkt Fußball wird darunter leiden. Und damit trifft es irgendwann auch die Geldbörsen derjenigen, die der Profitmaximierung wegen Raubbau an der Gesundheit der Spieler treiben. Son Heung Min, Profi im Dienste des englischen Erstligisten Tottenham Hotspur und Nationalspieler Südkoreas, absolvierte es Jahr 78 Spiele für Land und Verein. 72 Prozent davon ohne die fünftägige Erholungsphase zwischen den Partien, die der Report als optimal angibt. Hinzu kommen die Strapazen durch die vielen Flugreisen. Gerade Spieler, die zwar in Europa spielen, aber für eine Nationalmannschaft auf einem anderen Kontinent auflaufen müssen, sind ihnen besonders stark ausgesetzt. Son allein legte im vergangenen Jahr 110.600 Flugkilometer zurück.

Neben der fünftägigen Erholungspause nennt der Bericht noch weitere Maßnahmen, um die Situation der Spieler zu verbessern. Da wäre zum einen die Forderung nach einer mindestens vierwöchigen Pause im Sommer sowie einer zweiwöchigen im Winter. Die Notwendigkeit der Umsetzung wurde im Spitzenbereich zumindest teilweise erkannt. So führte auch die Premier League in England als letzte große europäische Liga nun immerhin eine zweiwöchige Winterpause ein.

Problematisch hingegen könnte eine Reglementierung von Partien pro Jahr für den einzelnen Spieler werden. Dagegen würden sich die großen Vereine, Nationalmannschaften sowie die Verbände sicher wehren, wünschen sie sich doch, die Topspieler rund um die Uhr zur Verfügung zu haben. Noch größere auf den Rücken der Spieler ausgetragene Interessenkonflikte wären programmiert. Was nicht heißen soll, diese Maßnahme nicht zur Diskussion zu stellen. Sinnvoll wäre sie allemal.

Wichtig wäre es auch, sich den aktuellen Terminplan einmal genauer anzuschauen, bevor neue Turniere eingeführt werden. Die Klubweltmeisterschaft der FIFA zum Beispiel ist im Grunde überflüssig, tendiert ihr sportlicher Wert doch gegen null; die Teilnehmer indes müssen zusätzliche Reisestrapazen auf sich nehmen.

Noch etwas verdeutlicht der Bericht: Seitens der Spieler werden Forderungen nach verbesserten Rahmenbedingungen eher nicht kommen – sie sind rigiden Anforderungen von Vereinen, Verbänden oder Sponsoren ausgesetzt und wollen ihre Position nicht gefährden. Obwohl bei einer Umfrage unter Spielern, die 50 bis 60 Partien im vorigen Jahr absolvierten, die Hälfte angab, zuviel zu spielen. Eines ist klar: Es muss sich etwas ändern. Denn mittlerweile ist eine Grenze der Belastbarkeit erreicht. Das sieht auch Trainer Jürgen Klopp so: »Wenn wir nicht besser mit unseren Spielern umgehen in Sachen Wettbewerben, töten wir das schöne Spiel.«