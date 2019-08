Der braune Rote. Zur Geschichte des beliebtesten österreichischen Weines

Heinz-Peter Bader/REUTERS Wein des Vergessens? Trauben in Klosterneuburg

»Es wird ein Wein sein, und wir wern nimma sein«, singen Wienerin und Wiener beim Heurigen, und wenn einige Vierterln Zweigelt zuviel getrunken sind: »Verkaufts mei Gwand, i bin im Himmi«. Die Rotweinsorte Zweigelt wird vor allem in Österreich angebaut und, damit die Wienerlieder wirken, auch recht gerne getrunken. Der Zweigelt ist eine Kreuzung aus den Reben der Sorte Sankt Laurent und Blaufränkisch. Dies geschah im Jahre 1922 in der Weinbauschule Klosterneuburg durch Friedrich »Fritz« Zweigelt. Der nannte seine »Züchtung« Rotburger. Heute verwenden die meisten Winzer den Namen Zweigelt, um den Schöpfer der Rebsorte zu ehren.

Bevor Österreich zur hitlerdeutschen »Ostmark« wurde, war Friedrich Zweigelt Nazi. 1938 wurde der langjährige Direktor der Weinbauschule Klosterneuburg, Artur Bretschneider, aus »politischen Gründen« zwangspensioniert. Er war da bei weitem nicht der einzige an der Schule, deren Leitung Zweigelt übernahm. Nach Einmarsch der Naziwehrmacht in Österreich erklärte er noch 1938: »Der böse Traum wurde fortgescheucht von den dröhnenden Schritten deutscher Soldaten. Jüdischem Spekulationsgeist ist für alle Zeiten der Boden entzogen.« Die Korrektheit des Zitats bestätigen die Historiker Bernhard Herrmann und Robert Streibel, deren Buch »Der Wein des Vergessens« sich mit der Arisierung der Kremser Winzergenossenschaft befasst, die weltweit tätig war und im ganzen Land über beste Lagen verfügte, darunter die »Kremser Sandgrube« – bis heute ist die Genossenschaft nicht bereit, sich dieser Vergangenheit zu stellen.

Doch zurück zum Zweigelt, der Rotweinsorte, die von Österreicherinnen und Österreichern am liebsten getrunken wird. Dass deren Namensgeber einen Schüler seiner Einrichtung, Josef Bauer, der Mitglied einer Widerstandsgruppe um den Klosterneuburger Chorherrn Roman Scholz war, an die Gestapo auslieferte, ist kein erfreuliches Kapitel. Nach der Befreiung endete Zweigelts Karriere zwar, der Direktorenposten und die 1943 verliehene Dozentur an der Hochschule für Bodenkultur wurden ihm entzogen. Er wurde sogar wegen Volksverhetzung eingesperrt, aber nach sechs Monaten in die Freiheit entlassen. Im Jahre 1964 veröffentlichte Zweigelt eine Autobiographie, seine Karriere unter den Nazis war ihm kein Wort des Bedauerns wert.

Es kann nicht nur Gedankenlosigkeit oder historischer Unkenntnis gewesen sein, aus der heraus Österreichs beliebteste Rotweinsorte im Jahre 1975 im Zuge der »Qualitätsweinrebensorten-Verordnung« in Zweigelt umbenannt wurde. Damit wurde ein prominenter, kaum gewandelter Faschist geehrt. Nicht genug damit, seit 2002 wird mit höchster politischer Beihilfe jährlich ein »Dr.-Fritz-Zweigelt-Preis« mit einer entsprechenden Porträtmedaille verliehen.

Was das Volk der Weintrinkerinnen und Weintrinker für eine Meinung über jene pflegt, die daran herumkritteln, erklärte Ende vergangenen Jahres beispielhaft ein Fritz auf der Leserbriefseite der Wiener Zeitung: »Irgendwie bin ich froh, dass wir diese linken Trottel haben. Ich würde nicht wissen, welche Autokennzeichen oder Fingerstellungen wie oder was heißen! Auch die sinnlose Entlarvung von bösen Straßennahmen ist besonders wichtig«, hob der gute Mann an, und blieb bei der Ironie: »Es ist eine schlimme Vergangenheit, aber wir sehen in die Zukunft!«

Meinungsmacherinnen und Meinungsmacher sehen das ähnlich: Es muass endlich a Ruah sein. In diesen Ibiza-Zack-Zack-Zeiten des Vergessenwollens gibt es da heftigsten Zuspruch. Der erwähnte Historiker Streibel aber bleibt dabei: Zweigelt sei »keine Person, nach der man eine Weinsorte benennen sollte«.

Und nun? »Man hat sich nicht die Mühe gemacht, die Dinge aufzuarbeiten«, sagte Wilhelm Klinger, Geschäftsführer des Unternehmens »Österreich Wein Marketing«, in einem Interview mit der Wiener Zeitung vom 11. Dezember 2018. Es solle bald ein Buch von Spezialisten herausgegeben werden, 700 Seiten stark, in dem auch die Nazivergangenheit der Branche und der Person Zweigelt thematisiert werde.

Bislang haben sich zwei Winzer bereit erklärt, eine der weltweit erfolgreichsten Rotweinneuzüchtungen umzubenennen. Friedl Umschaid aus dem nördlichen Weinviertel und Maximillian Brustbauer aus der Wachau wollen den Wein künftig unter dem Namen »Blauer Montag« in Verkehr bringen. Der erste Gastronomiebetrieb, der den »Blauen Montag«-Wein anbietet, ist das Café Vindobona im 20. Wiener Gemeindebezirk. Dort soll auch über den Hintergrund aufgeklärt werden.

Angesichts der politischen Entwicklungen könnte als Antwort auf den Blauen Montag aus dem Rotburger allerdings bald ein Braunburger werden.