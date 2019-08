Türkei: Teile russischer Raketenabwehr geliefert

Istanbul. In der Türkei sind am Dienstag weitere Komponenten des russischen Raketenabwehrsystems S-400 angekommen. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in Ankara. Es handele sich um die ersten Lieferungen für die zweite Batterie. Bis alle Teile da sind, soll es etwa einen Monat dauern. Die Bestandteile der ersten Batterie waren von Mitte Juli an in mehreren Transportmaschinen aus Russland auf einer Luftwaffenbasis in Ankara angekommen. Washington betrachtet den Einsatz russischer Militärtechnologie im NATO-Luftraum als Gefahr, vor allem für den neuen US-»Tarnkappenjet« F-35. (dpa/jW)